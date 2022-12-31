УК "Диалог плюс" знает, как завоевывать доверие граждан

Управляющая компания ООО "Диалог плюс" появилась в Самаре в 2011 году. За эти годы организация заручилась доверием жителей. Постоянное повышение требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства обязывает УК двигаться вперед, улучшая качество услуг. Об итогах 2022 года и о том, что помогает компании завоевывать доверие граждан, рассказал руководитель ООО "Диалог плюс" Григорий Хабибзянов.

Качественные услуги, оперативность и индивидуальный подход к решению проблем каждого жильца многоквартирного дома остаются неизменным приоритетом в работе УК. Прошедший год, несмотря на серьезные вызовы, для предприятия прошел хорошо. Отопительный сезон открыли вовремя, без аварий. Провели большой объем ремонтных работ. Ни один дом не остался без внимания.

Компания обслуживает 31 дом, в основном это старый фонд. По словам Григория Хабибзянова, работать с таким фондом компании гораздо легче, потому что раньше строили на века. Везде установлена механическая система, простая в управлении. Руки специалистов заточены как раз под инженерные сети старого образца. Замена инженерных коммуникаций обычно проходит в плановом режиме, не вызывая серьезных сложностей.

Заменили канализацию в домах 142 и 144 на улице Осипенко, а домах 26 и 28 на проспекте Карла Маркса. Отремонтировали первые этажи в доме 144 на улице Осипенко, в доме 26 на Карла Маркса первый подъезд и заменили отопление, в доме 63 на улице Чернореченской — входные группы и частично кровлю. Сделали отмостки в доме 63 на улице Чернореченской, в доме 5 на ул. Киевской. У некоторых домов входные группы подготовили к ремонту на следующий год — залили монолитом. Весной будут выкладывать поверхности плиткой. На Чернореченской, 44 частично отремонтировали кровлю, две колясочных, заменили окна. В доме 142 на улице Революционной отремонтировали кровлю. А всего в этом году отремонтировано 2 тыс. кв. метров кровли. В здании общежития на Киевской, 5, которое компания взяла в управление в этом году, заменили систему холодного водоснабжения, которая была в аварийном состоянии. Там же сделан косметический ремонт подъезда.

В доме № 8 на улице Чернореченской сделали крылечки. На Молодогвардейской, 109 отремонтировали теплообменник и кровлю, заменили чердачные двери. В будущем году ООО "Диалог плюс" приступит к капитальному ремонту подъездов на Осипенко, 142 и Гагарина, 59.

Главным успехом Григорий Хабибзянов считает включение компании в региональную программу господдержки собственников жилья, согласно которой в Самарской области проходит замена лифтового оборудования. Благодаря программе в этом году началась замена лифтов в домах.

Также УК включилась в работу Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", которая занимается модернизаций теплосетей на улицах Осипенко и Чернореченской. Прежде практически каждый год здесь происходили аварии.

"Старые сети отработали 40 лет, срок годности новых — не менее 30 лет. Основная масса работ, а это не менее 70%, проведена. Полная перекладка теплосетей будет завершена до 31 декабря. После этого здесь будет проведено благоустройство: разбиты газоны, восстановлены ограждения", — отметил Григорий Хабибзянов.

Пешеходные тротуары — зона повышенной ответственности компании. На этот год УК закупила 5,5 тонн реагентов. "У нас есть два фронтальных погрузчика, так что техникой обеспечены. Во время непогоды график работы превращается в ненормированный. Если нужно, мы и в пять утра поднимемся и выйдем на расчистку улиц. В нашем ведении есть двор к школе № 25, по которому в сутки проходит до пяти тысяч человек. Идут дети в школу, пешеходы на остановку общественного транспорта. Когда случается погодный коллапс, лопаты берут даже сотрудницы офиса и вместе со мной выходят помогать дворникам", — рассказал Григорий Хабибзянов.

В компании работает 22 человека. Каждый сотрудник — на своем месте. К обязанностям все относятся добросовестно, что позволяет справляться с задачами своими силами, не привлекая сторонних специалистов.

В будущем году ООО "Диалог плюс" хочет расширять сферу деятельности за счет присоединения дополнительных домов. В этом плане у компании проблем нет — к ним уже выстроилась очередь.