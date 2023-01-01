В новогоднюю ночь нарушений общественного порядка в Самарской области не зарегистрировано

В новогоднюю ночь нарушений общественного порядка на территории Самарской области не допущено, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Правопорядок в губернии обеспечивали 676 сотрудников органов внутренних дел. К этой работе также привлекались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.



"Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", — уточняют в региональном ГУ МВД.