В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за погоды

ГУ МЧС РФ по Самарской области сообщает о надвигающемся ухудшении погодных условий в регионе.

По данным чрезвычайного ведомства, ночью и днем в понедельник, 2 января, местами по Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Усиление юго-западного ветра, порывы 16-21 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

"В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок", — рекомендуют в чрезвычайном ведомстве.