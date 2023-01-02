Ушел из жизни участник Сталинградской битвы, ветеран ВОВ Сергей Алехин

В воскресенье, 1 января, в Самаре скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алехин. Об этом сообщил заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин.

"На войну Сергей Сергеевич ушел 15-летним подростком, вслед за старшим братом… После войны окончил военное училище и 30 лет прослужил в армии. А последние годы был бессменным участником наших патриотических акций. Сергей Сергеевич всегда считал своим долгом встречаться со школьниками, молодежью, рассказывал о войне, службе в армии, о настоящих мужчинах, которые служат своей великой стране", — написал Александр Живайкин.

По его словам, полковник Алехин всегда следил за тем, что происходило в жизни региона, города, района и принимал активное участие в событиях. Летом он участвовал в церемонии забора земли из Парка Победы, которую передали в Снежнянский музей боевой славы.