Самарская Госавтоинспекция предостерегает самарцев в связи с ухудшением погоды

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными в связи с ухудшением погодных условий во вторник, 3 января.
По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", ночью 3 января местами по Самарской области сохранятся порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.
В условиях неблагоприятной погоды водителям следует выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. Сохранять дистанцию и боковой интервал при движении. Отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов. Быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.
Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения следить за прогнозами погоды и состоянием автомобильных трасс и в случае серьезных ухудшений дорожных условий, по возможности, отказаться от дальних поездок.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.