Самарская Госавтоинспекция предостерегает самарцев в связи с ухудшением погоды

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными в связи с ухудшением погодных условий во вторник, 3 января.

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", ночью 3 января местами по Самарской области сохранятся порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

В условиях неблагоприятной погоды водителям следует выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. Сохранять дистанцию и боковой интервал при движении. Отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов. Быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения следить за прогнозами погоды и состоянием автомобильных трасс и в случае серьезных ухудшений дорожных условий, по возможности, отказаться от дальних поездок.