В нескольких городах Самарской области почтили память погибших 1 января военных

В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске и Сызрани почтили память о российских военнослужащих, погибших 1 января в Макеевке в результате ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России. Среди пострадавших есть и наши земляки.
Митинги памяти организованы по инициативе региональных общественных организаций "Боевое братство" и женсовет 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что родным героев будет оказана всесторонняя помощь: "Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку".
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.