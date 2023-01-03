В нескольких городах Самарской области почтили память погибших 1 января военных

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В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске и Сызрани почтили память о российских военнослужащих, погибших 1 января в Макеевке в результате ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России. Среди пострадавших есть и наши земляки.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы