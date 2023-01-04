В Самарской области будет туманно

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
В ближайшие часы местами в регионе ожидается туман при видимости 500 метров и менее, с сохранением до конца дня.
Водителей на дорогах просят быть внимательными и осторожными.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.