В Самарской области будет туманно

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

В ближайшие часы местами в регионе ожидается туман при видимости 500 метров и менее, с сохранением до конца дня.

Водителей на дорогах просят быть внимательными и осторожными.