Для грузовиков и автобусов перекрыта трасса "Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном"

В связи с ухудшением погодных условий (сильный мокрый снег, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на автодороге А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном" в Самарской области.
Проезд запрещен на участке с 30 по 172 км в Волжском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.
Данное ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.