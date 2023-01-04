Для грузовиков и автобусов перекрыта трасса "Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном"

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В связи с ухудшением погодных условий (сильный мокрый снег, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на автодороге А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном" в Самарской области.