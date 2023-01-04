Движение грузовиков и автобусов ограничено на двух федеральных трассах в Самарской области

В связи с ухудшением погодных условий с 19:00 4 января введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на автодороге А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном" в Волжском, Большечерниговском и Большеглушицком районах (км 23 — км 172).
Также проезд запрещен на отрезке трассы Р-229 "Самара - Волгоград" с 50 по 70 км в Волжском районе.
Ориентировочно ограничение продлится до 7:00 5 января.
ФКУ "Поволжуправтодор" просит автомобилистов учитывать данную информации при планировании поездок, неукоснительно соблюдать осторожность и бдительность при движении.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.