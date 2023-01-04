Движение грузовиков и автобусов ограничено на двух федеральных трассах в Самарской области

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В связи с ухудшением погодных условий с 19:00 4 января введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на автодороге А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном" в Волжском, Большечерниговском и Большеглушицком районах (км 23 — км 172).