В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за метели

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 6 января, днем местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель при видимости 1-2 км, усиление юго-западного, северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. На дорогах снежный накат.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.