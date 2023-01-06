С 7 января в регионе объявляется штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС" .

В период с 7 по 11 января в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.