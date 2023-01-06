С 7 января в регионе объявляется штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС" .
В период с 7 по 11 января в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.