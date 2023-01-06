Трасса А300 в Самарской области остается перекрытой

В связи с неблагоприятными погодными условиями для грузового транспорта остается перекрыт участок трассы А300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" с 24+800 км по 172+800 км.
Данное ограничение действует до улучшения погодных условий.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.