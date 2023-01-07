Открыт проезд по федеральной трассе А-300 в Самарской области

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В пятницу, 6 января, с 21:00 федеральная дорога А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном на участке с 24-го по 173-й км открыта для всех транспортных средств.