Открыт проезд по федеральной трассе А-300 в Самарской области

В пятницу, 6 января, с 21:00 федеральная дорога А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном на участке с 24-го по 173-й км открыта для всех транспортных средств.
Напомним, днем трасса А300 в Самарской области еще оставалась перекрытой для грузового транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.