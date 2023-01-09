В ГИБДД рекомендовали воздержаться от поездок за пределы Самарской области

Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"В настоящее время на всей территории Самарской области установились сложные метеорологические условия, характеризующиеся низкой температурой воздуха. В связи с этим областная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы региона", — отмечается в сообщении.

Также даются рекомендации на случай эксплуатации транспортного средства в условиях морозов.

"В случае эксплуатации автомобиля в подобных условиях водителю необходимо позаботиться о наличии лопаты, троса, проводов для зарядки аккумулятора, теплых вещей, достаточного количества топлива, незамерзающей жидкости для стеклоомывателя и запасных щеток стеклоочистителей", — предупреждают сотрудники Госавтоинспекции.