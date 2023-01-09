В ГИБДД рекомендовали воздержаться от поездок за пределы Самарской области

Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
"В настоящее время на всей территории Самарской области установились сложные метеорологические условия, характеризующиеся низкой температурой воздуха. В связи с этим областная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы региона", — отмечается в сообщении.
Также даются рекомендации на случай эксплуатации транспортного средства в условиях морозов.
"В случае эксплуатации автомобиля в подобных условиях водителю необходимо позаботиться о наличии лопаты, троса, проводов для зарядки аккумулятора, теплых вещей, достаточного количества топлива, незамерзающей жидкости для стеклоомывателя и запасных щеток стеклоочистителей", — предупреждают сотрудники Госавтоинспекции.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129