В 2022 году в Самарской области родилось более 25 тыс. детей

В 2022 году органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано 25218 актов о рождении. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 51% и 49%, соответственно. Было зарегистрировано 326 двоен и пять троен.
Как сообщили сотрудники регионального управления ЗАГС, в 2022 году среди имен новорожденных стали наиболее популярными: Анна, Александр, Артем, Виктория, Ева, Максим, Матвей, Михаил, Полина, София; редкими: Агафья, Всеслав, Златаслава, Матрона, Ролан, Север, Славяна, Устин, Электра, Яросвет.
Приоритетным направлением работы губернатора и правительства Самарской области была и остается всесторонняя поддержка семей с детьми. По поручению главы региона Дмитрия Азарова в области формируется интегральная система мер соцподдержки, ими сегодня пользуется каждый третий житель региона. Больше всего мер поддержки получают семьи с детьми. В их числе не только различные выплаты и пособия, но и нефинансовая помощь: различные социальные услуги, электронные сервисы и мероприятия для семей с детьми.
Так, например, в Самарской области для родителей новорожденных действует суперсервис "Рождение ребенка", который позволяет зарегистрировать рождение в электронном виде. Реквизиты записи акта о рождении ребенка в личном кабинете родителей на портале Госуслуг используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки.
Кроме того, у жителей и гостей Самарской области есть возможность обратиться за получением государственной услуги в любой орган ЗАГС региона по экстерриториальному принципу (без привязки к месту жительства).
По словам руководителя регионального управления ЗАГС Екатерины Мельник, цифровизация государственного управления ведет к улучшению качества и скорости взаимодействия граждан с органами власти.
"Сегодня гражданин может обратиться для регистрации рождения, заключения брака, установления отцовства, расторжения брака, усыновления, перемены имени в любой орган ЗАГС по своему выбору независимо от места его жительства. Это значительно сокращает время оказания государственной услуги. Экстерриториальный принцип делает услуги ЗАГС удобными, снижает временные и финансовые затраты граждан", - отметила Екатерина Мельник.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129