Морозы в Самарской области побили несколько рекордов 10 января

Специалисты Приволжского УГМС зафиксировали новый температурный рекорд 10 января 2023 года на территории региона. Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт в Кинель-Черкассах, Аглосе и Тольятти.

В Тольятти побит рекорд 10 января 1987 года. Тогда столбик термометра опустился до -32.2 °С. Нынешняя температура — 32,5°С (отклонение 0,3°С). В Кинель-Черкассах самое холодное 10 января ранее было зафиксировано в 1997 году. Термометр показывал -35,1°С. Нынешние показания — 38,5 °С (отклонение в 3,4°С).

Третий населенный пункт, в котором также побит температурный рекорд — Аглос. Холоднее, чем в ночь на 10 января 2023 г. (-32,1°С) здесь было только в 2008 году в этот день — минус 30,7°С (отклонение составило 1,4°С).