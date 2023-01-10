Морозы в Самарской области побили несколько рекордов 10 января

Специалисты Приволжского УГМС зафиксировали новый температурный рекорд 10 января 2023 года на территории региона. Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт в Кинель-Черкассах, Аглосе и Тольятти.
В Тольятти побит рекорд 10 января 1987 года. Тогда столбик термометра опустился до -32.2 °С. Нынешняя температура — 32,5°С (отклонение 0,3°С). В Кинель-Черкассах самое холодное 10 января ранее было зафиксировано в 1997 году. Термометр показывал -35,1°С. Нынешние показания — 38,5 °С (отклонение в 3,4°С).
Третий населенный пункт, в котором также побит температурный рекорд — Аглос. Холоднее, чем в ночь на 10 января 2023 г. (-32,1°С) здесь было только в 2008 году в этот день — минус 30,7°С (отклонение составило 1,4°С).
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129