На Донбасс отправился 27 сводный волонтерский отряд "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты"

В его составе 50 человек из разных субъектов РФ, среди них - волонтеры из Самарской области, сообщает пресс-служба "Единой России".
Это 27-й десант волонтеров — первый в 2023 году. Добровольцы прошли обучение и будут оказывать необходимую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя.
Среди них — житель Безенчукского района Владимир Гулаев, главный агроном одного из сельхозпредпреприятий поселка Безенчук. Именно желанием помочь руководствовался Владимир, когда примкнул к волонтерскому движению в районе, а затем и к деятельности местного штаба "Молодой гвардии" и гуманитарной миссии "Единой России".
Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов рассказал, что волонтеры продолжат работу в Больнице интенсивного лечения и оказание адресной помощи.
Напомним, с марта 2022 г. активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" оказывают помощь жителям Донбасса и новых территорий. На данный момент через волонтерскую и гуманитарную миссии в новых российских регионах прошли более 1,5 тысяч человек.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129