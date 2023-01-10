На Донбасс отправился 27 сводный волонтерский отряд "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты"

В его составе 50 человек из разных субъектов РФ, среди них - волонтеры из Самарской области, сообщает пресс-служба "Единой России".

Это 27-й десант волонтеров — первый в 2023 году. Добровольцы прошли обучение и будут оказывать необходимую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя.

Среди них — житель Безенчукского района Владимир Гулаев, главный агроном одного из сельхозпредпреприятий поселка Безенчук. Именно желанием помочь руководствовался Владимир, когда примкнул к волонтерскому движению в районе, а затем и к деятельности местного штаба "Молодой гвардии" и гуманитарной миссии "Единой России".

Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов рассказал, что волонтеры продолжат работу в Больнице интенсивного лечения и оказание адресной помощи.

Напомним, с марта 2022 г. активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" оказывают помощь жителям Донбасса и новых территорий. На данный момент через волонтерскую и гуманитарную миссии в новых российских регионах прошли более 1,5 тысяч человек.