Дорога "Урал — Сергиевск — Светлодольск" перекрыта для всех видов транспорта

Во вторник, 10 января, перекрыто движение для всех видов транспорта в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильной дороги "Урал — Сергиевск — Светлодольск" на участке с 0+000 по 3+000 км.

Данное ограничение будет действовать до момента устранения выявленных недостатков.