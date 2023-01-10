Руководство ГУ МВД России по Самарской области и общественники продолжают вести совместный прием граждан

В среду, 11 января, с 15:00 до 18:00 заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов совместно с председателем комиссии по регламенту, организации деятельности Общественного совета при областном главке МВД и взаимодействию с общественными советами при территориальных ОВД региона Евгением Легостаевым проведут прием граждан.

Жители Самарской области могут обратиться со своими вопросами к руководителям регионального главка и представителям Общественного совета, получить профессиональные и исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на январь 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.