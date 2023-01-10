Руководство ГУ МВД России по Самарской области и общественники продолжают вести совместный прием граждан

В среду, 11 января, с 15:00 до 18:00 заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов совместно с председателем комиссии по регламенту, организации деятельности Общественного совета при областном главке МВД и взаимодействию с общественными советами при территориальных ОВД региона Евгением Легостаевым проведут прием граждан.
Жители Самарской области могут обратиться со своими вопросами к руководителям регионального главка и представителям Общественного совета, получить профессиональные и исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения.
С графиком приема граждан руководящим составом главка на январь 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129