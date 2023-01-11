Леонид Михельсон и Александр Ефанов стали почетными гражданами Самарской области

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Почетными гражданами Самарской области стали председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов. Об этом сообщили в областном правительстве.