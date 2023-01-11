Открыта переправа из Самары в Рождествено на "воздушных подушках"

В среду, 11 января, в 12:00 открыта зимняя переправа на судах на воздушной подушке на линии Самара - Рождествено.

В связи со сложной ледовой обстановкой движение СВП будет временно осуществляться по следующему расписанию:

начало движения из Самары — 7:15, из Рождествено — в 7:30.

окончание движения: из Самары — в 18:30, из Рождествено — в 18:45.

Заход на Проран — в 10:00 и 15:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.