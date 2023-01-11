Открыта переправа из Самары в Рождествено на "воздушных подушках"

В среду, 11 января, в 12:00 открыта зимняя переправа на судах на воздушной подушке на линии Самара - Рождествено.
В связи со сложной ледовой обстановкой движение СВП будет временно осуществляться по следующему расписанию:
начало движения из Самары — 7:15, из Рождествено — в 7:30.
окончание движения: из Самары — в 18:30, из Рождествено — в 18:45.
Заход на Проран — в 10:00 и 15:00.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129