В Самарской области вновь объявлено штормовое предупреждение.

12–13 января местами сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° и более.

Однако со смещением холодного антициклона на районы Казахстана, морозы постепенно начнут ослабевать и к концу недели среднесуточная температура воздуха вернется к своей климатической норме.