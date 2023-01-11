Возобновились рейсы из Самары в Махачкалу

Во вторник, 10 января, из Самары вылетел первый рейс в Дагестан. Авиаперевозки выполняет компания Red Wings.
Прямые регулярные рейсы будут осуществляться с частотой один раз в неделю по вторникам. Вылет из Самары запланирован на 7:25, прибытие в Махачкалу — в 8:55. Обратный рейс отправится из Махачкалы в 9:45, прибытие в Самару по расписанию — в 12:55. Рейсы осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте Курумоча, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129