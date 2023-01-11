Возобновились рейсы из Самары в Махачкалу

Во вторник, 10 января, из Самары вылетел первый рейс в Дагестан. Авиаперевозки выполняет компания Red Wings.

Прямые регулярные рейсы будут осуществляться с частотой один раз в неделю по вторникам. Вылет из Самары запланирован на 7:25, прибытие в Махачкалу — в 8:55. Обратный рейс отправится из Махачкалы в 9:45, прибытие в Самару по расписанию — в 12:55. Рейсы осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте Курумоча, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.