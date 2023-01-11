С 12 января школьники Тольятти учатся очно

С четверга, 12 января, в связи с наступлением благоприятных погодных условий в школах Тольятти обучение будет организовано в очном формате.
Руководителям образовательных учреждений дано указание обеспечить температуру в помещениях в соответствии с нормами СанПиН (18-24°С).
Напомним, с 9 по 11 января в связи с сильными морозами образовательный процесс с 1 по 11 классы был организован с использованием дистанционных технологий. Решение об отмене занятий в школах Самарской области принималось руководителем организации путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным ФГБУ "Приволжское УГМС".
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129