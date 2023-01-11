С 12 января школьники Тольятти учатся очно

С четверга, 12 января, в связи с наступлением благоприятных погодных условий в школах Тольятти обучение будет организовано в очном формате.

Руководителям образовательных учреждений дано указание обеспечить температуру в помещениях в соответствии с нормами СанПиН (18-24°С).

Напомним, с 9 по 11 января в связи с сильными морозами образовательный процесс с 1 по 11 классы был организован с использованием дистанционных технологий. Решение об отмене занятий в школах Самарской области принималось руководителем организации путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным ФГБУ "Приволжское УГМС".