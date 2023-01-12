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Общество

Обновленные школы, детские сады, коммуникации и благоустройство: сельские территории в Самарской области продолжают развиваться

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Восемь проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в 2024–2026 гг., прошедших предварительное согласование министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, примут участие в конкурсном отборе Минсельхоза России. В 2020–2022 гг. в Самарской области в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" было реализовано 6 проектов, в том числе 3 — в прошлом году.

"Когда реализация различных нацпроектов и программы комплексного развития сельских территорий объединяются, получается совершенно другой эффект. Новая дорога, новое общественное пространство, обновленный Дом культуры — комплексный подход дает колоссальную синергию и развитие той или иной территории, населенного пункта", — ранее отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Благодаря комплексному подходу к развитию сельских территорий в прошлом году в пос. Сургут Сергиевского района проведен капитальный ремонт школы, построены детский сад, модульная котельная с тепловыми сетями и сетями освещения. В с. Старое Резяпкино Клявлинского района завершено строительство детского сада, водонапорной башни с питающим водоводом и газовой блочно-модульной котельной. Выполнен капитальный ремонт школы и проложены тепловые сети к зданию школы в селе Кошки Кошкинского района. На эти цели было направлено почти 900 млн руб. из областного и федерального бюджетов.

Важнейшей задачей федерального проекта "Современный облик сельских территорий" и государственной программы в целом является повышение привлекательности и обеспечение комфорта жизни на сельских территориях. С начала реализации госпрограммы в Самарской области 248 из 284 сельских поселений региона приняли в ней участие, более 80% сельских жителей охвачено ее мероприятиями. Ежегодно на их реализацию привлекаются значительные объемы бюджетных и внебюджетных средств, например, в 2022 г. было направлено свыше 1,8 млрд рублей. В 2023 г. предусмотрено более 1,4 млрд рублей.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" позволяет укреплять имеющуюся и создавать новую социальную и инженерную инфраструктуру. Кроме того, в рамках программы организовано взаимодействие между органами местного самоуправления и жителями сельских территорий региона. Например, проекты по благоустройству выполняются с учетом пожеланий жителей и под их контролем. Всего в регионе в 2022 г. было реализовано 28 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Еще одним значимым направлением реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" является улучшение жилищных условий жителей. Так, в рамках программы идет строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, и предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья.

"Мы с дочкой счастливы. На мой взгляд, программа "Комплексное развитие сельских территорий" решает множество вопросов, но в нашем случае главный — жилищный. Это уникальный шанс для нас, сельских специалистов, обрести свой кров и уверенность в завтрашнем дне", — признается фельдшер скорой помощи Елена Захарова, м. р. Кинель-Черкасский.

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