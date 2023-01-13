Роспотребнадзор сообщил о мошенническом сборе на "лечение ребенка"

Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует о распространении нового вида мошенничества, связанного со сбором средств якобы на лечение ребенка-инвалида

"Сотрудникам Управления Роспотребнадзора по Самарской области и хозяйствующим субъектам поступают сообщения от имени начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Новокуйбышевске Веткиной Оксаны Петровны о сборе средств на лечение ребенка (племянника) с указанием ссылки https://telegra.gh/NADEZHDA-EST-POZHALUJSTA-KTO-CHEM-V-SOSTOYANII-POMOCH-01-09-15", — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что об указанных случаях обмана путем злоупотребления доверием следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.