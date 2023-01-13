На Крещение купель в Новокуйбышевске будет организована на озере Сакулино

В Новокуйбышевске будет организована купель на озере Сакулино (71 квартал). Искупаться в проруби можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января.

В целях безопасности купаться следует только в местах, специально оборудованных для крещенских купаний. Нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, особенно у кромки купели. Не допускать переохлаждения организма. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать предосторожность: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое — возможны судороги и опасность потери сознания в воде. Лица в нетрезвом состоянии допущены до купания не будут.

Все необходимые меры безопасности будут обеспечивать сотрудники полиции, специалисты отдела ГО и ЧС. Также на месте будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.