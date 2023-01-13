На Крещение купель в Новокуйбышевске будет организована на озере Сакулино

В Новокуйбышевске будет организована купель на озере Сакулино (71 квартал). Искупаться в проруби можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января.
В целях безопасности купаться следует только в местах, специально оборудованных для крещенских купаний. Нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, особенно у кромки купели. Не допускать переохлаждения организма. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать предосторожность: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое — возможны судороги и опасность потери сознания в воде. Лица в нетрезвом состоянии допущены до купания не будут.
Все необходимые меры безопасности будут обеспечивать сотрудники полиции, специалисты отдела ГО и ЧС. Также на месте будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129