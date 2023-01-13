В Самарской области из-за ремонта изменится расписание электричек

В связи с ремонтными работами на перегоне Безенчук – Мыльная 16,17,30,31 января вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара - Сызрань, а также на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море - Жигулевск.
16, 30 января поезд № 6571/7573 Мирная (отпр. 18.54) — Сызрань (приб. 22.05) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 18.54) — Звезда (приб. 20.20) на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 7565 Мирная (отпр. 14.16) — Сызрань-1 (приб. 17.11) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 14.16) — Звезда (приб. 15.41) на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 7558 Сызрань-1 (отпр. 15.07) — Мирная (приб. 18.00) устанавливается сообщением Звезда (отпр. 16.34) — Мирная (приб. 18.00) на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 6539 Мирная (отпр. 18.01) — Новокуйбышевская (приб. 18.53) на участке Самара — Новокуйбышевская проследует по измененному расписанию Мирная (отпр. 18.01 — Самара (18.26-18.43)–Новокуйбышевская (приб. 19.09).
17, 31 января поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр. 4.47) — Самара (приб. 7.14) на участке Сызрань — Звезда проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр. 4.27) — Звезда (5.53 — 6.14) — Самара (приб. 7.14).
Поезд № 7551 Безенчук (отпр. 6.12) — Сызрань-1 (приб. 7.28) проследует по измененному расписанию Безенчук (отпр. 6.50) — Обшаровка (07.22 — 07.55) — Сызрань-1 (приб. 8.39).
Поезд № 7570 Сызрань-1 (отпр. 5.57) — Мирная (приб. 8.51) устанавливается сообщением Звезда (отпр. 7.24) — Мирная (приб. 8.51) на участке Сызрань-1 — Звезда отменяется.
Поезд № 7557 Мирная (отпр. 8.54) — Сызрань-1 (приб. 11.49) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 8.54) — Звезда (приб. 10.20) на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 7552 Сызрань-1 (отпр. 9.33) — Мирная (приб. 12.27) устанавливается сообщением Звезда (отпр. 11.00) — Мирная (приб. 12.27) на участке Сызрань-1 — Звезда отменяется.
16, 30 января отменяются электропоезда "Ласточка":
№ 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14.00) — Тольятти (приб. 15.57)
№ 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10.31) — Самара (приб. 12.27)
№ 7128/7127 сообщением Самара (отпр. 20.15) — Тольятти (приб. 22.10)
№ 7130/7129 сообщением Тольятти (отпр. 20.11) — Самара (приб. 22.06)
Отменяются пригородные поезда:
1. № 6322/6321 сообщением Самара (отпр. 13.05) — Курумоч (приб. 14.31)
2. № 6308/6307 сообщением Курумоч (отпр. 15.33) — Самара (приб. 16.01)
3. № 6316/6315 сообщением Курумоч (отпр. 18.22) — Самара (приб. 19.49)
4. № 7381 сообщением Жигулевское Море (отпр. 21.50) — Жигулевск (приб. 22.06)
17, 31 января отменяются электропоезда "Ласточка":
1. № 7112/7111 сообщением Самара (отпр. 8.12) — Тольятти (приб. 10.11)
2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10.31) — Самара (приб. 12.27)
Отменяется пригородный поезд № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр. 6.23) — Самара (приб. 7.27).
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129