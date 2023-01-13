В Самарской области из-за ремонта изменится расписание электричек

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В связи с ремонтными работами на перегоне Безенчук – Мыльная 16,17,30,31 января вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара - Сызрань, а также на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море - Жигулевск.