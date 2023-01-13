В Самаре на трамвайном маршруте №9 будут запущены дополнительные рейсы

Со следующей недели в Самаре по трамвайному маршруту № 9 будут организованы дополнительные рейсы.

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров и с учетом обращений работников самарских оборонных предприятий, расположенных в районе Юнгородка, с 16 января по трамвайному маршруту № 9 "Костромской переулок — стадион "Металлург" в утреннее время будут организованы дополнительные рейсы:



— от остановки общественного транспорта "Костромской переулок" — в 6:41, 7:16 и 7:51;

— от остановки общественного транспорта "Стадион "Металлург" — в 6:57, 7:32 и 8:16.