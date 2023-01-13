В Самаре на трамвайном маршруте №9 будут запущены дополнительные рейсы

Со следующей недели в Самаре по трамвайному маршруту № 9 будут организованы дополнительные рейсы.
Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров и с учетом обращений работников самарских оборонных предприятий, расположенных в районе Юнгородка, с 16 января по трамвайному маршруту № 9 "Костромской переулок — стадион "Металлург" в утреннее время будут организованы дополнительные рейсы:
— от остановки общественного транспорта "Костромской переулок" — в 6:41, 7:16 и 7:51;
— от остановки общественного транспорта "Стадион "Металлург" — в 6:57, 7:32 и 8:16.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129