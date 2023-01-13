В Сызрани на Крещение будет две купели

В ночь с 18 на 19 января, на Крещение, в Сызрани организуется две купели:

1. река Волга, городской пляж № 1 в районе ул. Река Воложка;

2. подворье на святом источнике иконы Федоровской Божией Матери в пос. Новокашпирский городского округа Сызрань.

Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении Крещенских праздников. Помните, что купание в холодной воде – чрезвычайно опасная для неподготовленного организма процедура. Не допускайте сильного переохлаждения, следите за поведением окружающих. Исключите употребление алкоголя.