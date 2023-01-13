В Сызрани на Крещение будет две купели

В ночь с 18 на 19 января, на Крещение, в Сызрани организуется две купели:
1. река Волга, городской пляж № 1 в районе ул. Река Воложка;
2. подворье на святом источнике иконы Федоровской Божией Матери в пос. Новокашпирский городского округа Сызрань.
Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении Крещенских праздников. Помните, что купание в холодной воде – чрезвычайно опасная для неподготовленного организма процедура. Не допускайте сильного переохлаждения, следите за поведением окружающих. Исключите употребление алкоголя.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129