В Самарской области началось "потепление"

Погоду предстоящих дней в Самарской губернии будет формировать область высокого атмосферного давления. Погода ожидается умеренно морозной, без осадков и со слабым ветром, сообщает Приволжское УГМС.
В воскресенье, 15 января, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха -14...-19 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
В понедельник, 16 января, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с.
Температура воздуха -14...-19 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
Во вторник, 17 января, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -14...-19 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129