В Самарской области началось "потепление"

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Погоду предстоящих дней в Самарской губернии будет формировать область высокого атмосферного давления. Погода ожидается умеренно морозной, без осадков и со слабым ветром, сообщает Приволжское УГМС.