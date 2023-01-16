Самарский минпромторг проверит антитеррористическую защищенность торговых точек

В Самарской области разработан порядок проверки торговых объектов на антитеррористическую защищенность. Проект приказа опубликован на сайте регионального министерства промышленности и торговли в пятницу, 13 января.

Согласно документу, который в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу, проверки соблюдения требований закона "О противодействии терроризму" проводятся как в плановом, так и во внеплановом порядке в соответствии с графиком и перечнем торговых объектов.

Плановые проверки торговых точек проводятся один раз в три года. Основания для внепланового контроля могут возникнуть при необходимости устранения недостатков, выявленных в ходе плановых проверок, при принятии министерством решения о необходимости выездного обследования, поступления обращений на несоблюдение требований к антитеррористической защищенности торгового объекта, а также бездействие должностных лиц, органов и организаций, отвечающих за безопасность.

Допускается проведение планового и внепланового контроля в форме документарной проверки.