Самарский минпромторг проверит антитеррористическую защищенность торговых точек

В Самарской области разработан порядок проверки торговых объектов на антитеррористическую защищенность. Проект приказа опубликован на сайте регионального министерства промышленности и торговли в пятницу, 13 января.
Согласно документу, который в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу, проверки соблюдения требований закона "О противодействии терроризму" проводятся как в плановом, так и во внеплановом порядке в соответствии с графиком и перечнем торговых объектов.
Плановые проверки торговых точек проводятся один раз в три года. Основания для внепланового контроля могут возникнуть при необходимости устранения недостатков, выявленных в ходе плановых проверок, при принятии министерством решения о необходимости выездного обследования, поступления обращений на несоблюдение требований к антитеррористической защищенности торгового объекта, а также бездействие должностных лиц, органов и организаций, отвечающих за безопасность.
Допускается проведение планового и внепланового контроля в форме документарной проверки.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129