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Общество

Губернское телевидение отмечает 65-летний юбилей

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Знаменательную дату крупнейший региональный вещатель ГТРК "Самара" отметит калейдоскопом новых ярких проектов.

Легендарный полет Юрия Гагарина. Рождение Тольяттинского промышленного флагмана. Триумфальная московская Олимпиада-80 — мы помним эти события, потому что видели их собственными глазами. Даже находясь на расстоянии в тысячи километров, или появившись на свет годы спустя. 65 лет назад такую возможность подарило телевидение, пришедшее на Самарскую землю стараниями горстки энтузиастов.

"Нам очень повезло в том смысле, что у нас в Самаре, тогда в Куйбышеве, была студия кинохроники. И поэтому коллектив собирался из работников кинохроники. Это операторы, режиссеры, как правило, были бывшие актеры, то есть такие творческие люди. Случайных людей было мало", — прокомментировал ветеран ГТРК "Самара", заслуженный работник культуры РФ Валерьян Введенский.

Сегодня можно констатировать, что в 1958 году жители региона стали свидетелями рождения целой отрасли, которой будет суждено влиять на все сферы жизни. Куйбышевская студия телевидения сформировала плеяду выдающихся журналистов, режиссеров, операторов, дикторов, чьими стараниями был пройден тернистый путь до медиа в их сегодняшнем восприятии.

В стремительном потоке времени, оставаясь беспристрастным наблюдателем, телевидение сохранило для поколений самое главное: великие военные и спортивные победы, невероятные научные открытия, трудовые подвиги, лица современников. За 65 лет оно пережило несколько глобальных трансформаций, превратившись в универсальное медиа, которое можно не только смотреть, но также слушать, читать, комментировать, делиться.

"Это всегда такое окно, открытое в мир — телевидение. В большой мир, сегодня — в огромный, в бесконечный мир. И 65 лет — это возможность зафиксировать это событие, остановиться во времени и снова сказать о том, что событие не произошло, пока его не показало телевидение", — отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

В юбилейный год посещать ресурсы ГТРК "Самара" будет еще интереснее. Знаменательную дату компания отметит масштабным мультимедийным проектом, длиною в несколько месяцев. В этом творческом марафоне сойдутся прошлое, настоящее и, конечно, будущее отечественного телевидения. А значит, и всех его зрителей.

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