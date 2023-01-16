С 17 января изменится расписание переправы через Волгу

С 17 января будут внесены изменения в расписание движения судов на воздушной подушке на маршруте Самара — Рождествено.

Начало движения из Самары — в 5:45, из Рождествено — в 6:00.

Окончание движения из Самары — в 20:00, из Рождествено — в 20:15. Заход на Проран — в 10:00 и 15:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.