В Самарском цирке впервые покажут шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

4 февраля в Самарском государственном цирке Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное цирковое шоу: незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты Росгосцирка, авторские декорации и эксклюзивные костюмы — цирковой спектакль с единой сюжетной линией.

"Песчаная Сказка" — это не просто представление, а тематический спектакль с единым сюжетом. Таинственный, чарующий, притягательный, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность — дают возможность зрителям совершить незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Контраст холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса, юмор, музыка и чудеса — создают яркое сказочное шоу.

В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе "Королевский цирк". Каждый номер — эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Артисты Российской государственной цирковой компании: ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, воздушные гимнастки в сфере, акробаты на джамперах, эквилибр на трости, мастера конной акробатики — жокеи, буффонадные жонглеры на моноциклах — семья Чугуновых, эквилибр на свободной проволоке, романтичные воздушные гимнасты на ремнях — Екатерина Запашная и Константин Растегаев, искрометная клоунада и современный эстрадный балет — все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

В новом шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк "Песчаная Сказка" зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, грациозными лошадями, озорными обезьянами и райскими павлинами. Главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством Народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы.

Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Но четвероногие артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса.

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе является особое внимание к деталям. "Песчаная Сказка" — это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки и современного светового оборудования.

Премьерные представления в Самарском цирке состоятся 4 февраля (суббота) в 16:00; 5 февраля (воскресенье) в 15:00.

Сайт цирка: www.circus-samara.ru, тел. кассы цирка: 8 (846) 242 -11-15.