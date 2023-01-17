В тольяттинский психдиспансер поставляли продукты с плесенью

В мае 2022 г. в Самарское УФАС обратились сотрудники ГБУЗ СО "Тольяттинский психоневрологический диспансер" с требованием включить ООО "Регионтрейд" в черный список поставщиков. Представители медучреждения сообщили, что компания сорвала контракт по поставке продуктов.
Антимонопольщики выяснили, что в декабре 2021 г. диспансер заключил с ООО договор, однако "Регионтрейд" систематически грубо нарушал условия: "доставлял некачественные продукты (товар был поврежден грызунами, с плесенью), не соблюдал сроки поставок".
В связи с этим диспансер расторг контракт в одностороннем порядке.
"Так как поставщиком не были предприняты все необходимые и разумные меры с целью надлежащего исполнения контракта, Самарское УФАС России включило ООО "Регионтрейд" в РНП сроком на два года", — отмечается в сообщении ФАС.
12 января Арбитражный суд Самарской области оставил в силе решение антимонопольного органа о включении ООО "Регионтрейд" в Реестр недобросовестных поставщиков.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129