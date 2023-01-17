В тольяттинский психдиспансер поставляли продукты с плесенью

В мае 2022 г. в Самарское УФАС обратились сотрудники ГБУЗ СО "Тольяттинский психоневрологический диспансер" с требованием включить ООО "Регионтрейд" в черный список поставщиков. Представители медучреждения сообщили, что компания сорвала контракт по поставке продуктов.

Антимонопольщики выяснили, что в декабре 2021 г. диспансер заключил с ООО договор, однако "Регионтрейд" систематически грубо нарушал условия: "доставлял некачественные продукты (товар был поврежден грызунами, с плесенью), не соблюдал сроки поставок".

В связи с этим диспансер расторг контракт в одностороннем порядке.

"Так как поставщиком не были предприняты все необходимые и разумные меры с целью надлежащего исполнения контракта, Самарское УФАС России включило ООО "Регионтрейд" в РНП сроком на два года", — отмечается в сообщении ФАС.

12 января Арбитражный суд Самарской области оставил в силе решение антимонопольного органа о включении ООО "Регионтрейд" в Реестр недобросовестных поставщиков.