Синоптики: морозная и ясная погода в Самаре сохранится до конца недели

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на период с 17 по 20 января.
По мнению синоптиков, до конца рабочей недели регион по-прежнему будет находиться под влиянием гребня Сибирского антициклона.
"Существенных изменений в характере погоды не ожидается. Сохранится ясная, морозная погода с большим суточным ходом температуры воздуха", - отмечается в сообщении.
Днем во вторник, 17 января, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер Юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -8…-10°C.
В ночь на среду, 18 число, малооблачная погода сохранится. Ветер изменит направление на восточное, скорость составит 6…11 м/с. Температура воздуха -12…-17°C, местами до -22°С. Днем скорость и направление ветра не изменятся, столбик термометра поднимется до -7…-12°C.
В ночь на 19 января в регионе сохранится малая облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха -12…-17°C, местами до -22°С. Днем воздух "прогреется" до -7…-12°C. Скорость и направление ветра останутся прежними.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129