Синоптики: морозная и ясная погода в Самаре сохранится до конца недели

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на период с 17 по 20 января.

По мнению синоптиков, до конца рабочей недели регион по-прежнему будет находиться под влиянием гребня Сибирского антициклона.

"Существенных изменений в характере погоды не ожидается. Сохранится ясная, морозная погода с большим суточным ходом температуры воздуха", - отмечается в сообщении.

Днем во вторник, 17 января, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер Юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -8…-10°C.

В ночь на среду, 18 число, малооблачная погода сохранится. Ветер изменит направление на восточное, скорость составит 6…11 м/с. Температура воздуха -12…-17°C, местами до -22°С. Днем скорость и направление ветра не изменятся, столбик термометра поднимется до -7…-12°C.

В ночь на 19 января в регионе сохранится малая облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха -12…-17°C, местами до -22°С. Днем воздух "прогреется" до -7…-12°C. Скорость и направление ветра останутся прежними.