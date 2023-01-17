Росрыболовство создало в Самаре Волго-Камское теруправление

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) упразднило базировавшееся в Самаре Средневолжское территориальное управление.
Как сообщает сайт агентства, все регионы, входившие ранее в зону ответственности Средневолжского управления, теперь относятся к вновь образованному Волго-Камскому территориальному управлению. Также ему передана Саратовская область, которая ранее была закреплена за Волго-Каспийским ТУ.
Таким образом контроль Волго-Камского ТУ распространяется на 13 субъектов Российской Федерации: Республику Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Удмуртскую Республику, Кировскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области и Пермский край.
Базироваться центральный аппарат Волго-Камского ТУ будет в Самаре на Заводском шоссе, д. 64Б. Его руководителем назначен Вадим Ткачев, ранее занимавший должность руководителя Средневолжского ТУ.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129