Росрыболовство создало в Самаре Волго-Камское теруправление

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) упразднило базировавшееся в Самаре Средневолжское территориальное управление.

Как сообщает сайт агентства, все регионы, входившие ранее в зону ответственности Средневолжского управления, теперь относятся к вновь образованному Волго-Камскому территориальному управлению. Также ему передана Саратовская область, которая ранее была закреплена за Волго-Каспийским ТУ.

Таким образом контроль Волго-Камского ТУ распространяется на 13 субъектов Российской Федерации: Республику Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Удмуртскую Республику, Кировскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области и Пермский край.

Базироваться центральный аппарат Волго-Камского ТУ будет в Самаре на Заводском шоссе, д. 64Б. Его руководителем назначен Вадим Ткачев, ранее занимавший должность руководителя Средневолжского ТУ.