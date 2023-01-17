В Новокуйбышевске стартовала акция по сбору елок для переработки

В Новокуйбышевске стартовала акция по сбору новогодних елок для переработки и продлится она до 6 февраля.

В этом году на территории города будет работать пять площадок по переработке деревьев.

Адреса контейнерных площадок, на которых будет проводиться переработка:

ул. Ленинградская, д. 9"А"-11 "А";

пр. Победы, д. 7 "А";

ул. Свердлова, д. 20-22;

ул. Буденного, д. 8;

ул. Суворова, 13-15

Запрещено складировать в заглубленные контейнеры или контейнеры для крупногабаритного мусора, так как елки не являются твердыми коммунальными отходами.

Полезную мульчу и хвойные ветки может получить совершенно бесплатно любой житель города.

Напоминаем, что для получения мульчи необходимо иметь свои мешки или иную тару.