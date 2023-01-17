В Новокуйбышевске стартовала акция по сбору елок для переработки

В Новокуйбышевске стартовала акция по сбору новогодних елок для переработки и продлится она до 6 февраля.
В этом году на территории города будет работать пять площадок по переработке деревьев.
Адреса контейнерных площадок, на которых будет проводиться переработка:
ул. Ленинградская, д. 9"А"-11 "А";
пр. Победы, д. 7 "А";
ул. Свердлова, д. 20-22;
ул. Буденного, д. 8;
ул. Суворова, 13-15
Запрещено складировать в заглубленные контейнеры или контейнеры для крупногабаритного мусора, так как елки не являются твердыми коммунальными отходами.
Полезную мульчу и хвойные ветки может получить совершенно бесплатно любой житель города.
Напоминаем, что для получения мульчи необходимо иметь свои мешки или иную тару.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129