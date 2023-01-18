На Зубчаниновском шоссе изменится схема движения всех видов транспорта

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В связи с аварийными работами на водоводе холодного водоснабжения в районе дома № 179 по Зубчаниновскому шоссе в Самаре с 22:00 20 января до 08:00 21 января будет полностью закрыто движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе в направлении Днепровского проезда.