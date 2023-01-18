На Зубчаниновском шоссе изменится схема движения всех видов транспорта

В связи с аварийными работами на водоводе холодного водоснабжения в районе дома № 179 по Зубчаниновскому шоссе в Самаре с 22:00 20 января до 08:00 21 января будет полностью закрыто движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе в направлении Днепровского проезда.
Движение автобусов маршрута № 27 "Станция метро "Безымянка" — кинотеатр "Луч" и автобусов маршрута № 75 "Улица Красных Коммунаров — пос. Аэропорт-2" в направлении станции метро "Безымянка" будет осуществляться по Зубчаниновскому шоссе, улице Физкультурной, Кузнецкому переулку и далее — по своему маршруту.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129