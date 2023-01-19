Скончался идейный вдохновитель самарских ночных клубов Иван Кабин

В среду, 18 января, скончался идейный вдохновитель самарских культовых клубов Иван Кабин. Информацию о его смерти подтвердили друзья в соцсетях. "Джунгли", "Бешеный страус", "Аура", Pablo Escobar, "Правда Жизни", Desperado, Lost, ART& FACT — все эти заведения связаны с его именем.

Иван Кабин занимался клубным бизнесом в Самаре 26 лет, с 1997 года. Кабин был учредителем и идейным вдохновителем десятка развлекательных заведений, начиная от одного из первых в Самаре ночного клуба-казино "Джунгли" и заканчивая "Аурой", "Лостом" и многими другими.

"Я люблю Самару. 15 лет занимаюсь здесь работой. Здесь живут мои друзья. Когда мы устраиваем вечеринки, я знаю практически всех гостей, которые приходят. Это тоже своеобразный кайф", — признавался он в интервью "Волга Ньюс" от 2012 года.

Друзья Кабина в соцсетях выражают соболезнования близким бизнесмена. Известно так же, что Иван болел.