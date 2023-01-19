Скончался идейный вдохновитель самарских ночных клубов Иван Кабин

В среду, 18 января, скончался идейный вдохновитель самарских культовых клубов Иван Кабин. Информацию о его смерти подтвердили друзья в соцсетях. "Джунгли", "Бешеный страус", "Аура", Pablo Escobar, "Правда Жизни", Desperado, Lost, ART& FACT — все эти заведения связаны с его именем.
Иван Кабин занимался клубным бизнесом в Самаре 26 лет, с 1997 года. Кабин был учредителем и идейным вдохновителем десятка развлекательных заведений, начиная от одного из первых в Самаре ночного клуба-казино "Джунгли" и заканчивая "Аурой", "Лостом" и многими другими.
"Я люблю Самару. 15 лет занимаюсь здесь работой. Здесь живут мои друзья. Когда мы устраиваем вечеринки, я знаю практически всех гостей, которые приходят. Это тоже своеобразный кайф", — признавался он в интервью "Волга Ньюс" от 2012 года.
Друзья Кабина в соцсетях выражают соболезнования близким бизнесмена. Известно так же, что Иван болел.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129