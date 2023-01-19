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Суды Происшествия

Экс-глава УГООКН Владимир Филипенко не смог оспорить приговор в кассации

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд общей юрисдикции не стал менять приговор и.о. руководителя Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области Владимира Филипенко.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу.

В 2020-2021 годах Филипенко не включил в региональный перечень объектов культурного наследия обнаруженный "Культурный слой города Самары IXX - начало XX века" в границах улиц Пионерской, Водников, Венцека и Степана Разина. После этого он выдал заключение о возможности застройки территории.

Сам Владимир Филипенко отрицал вину, но суд Ленинского района Самары назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на два года.

Адвокаты осужденного пытались обжаловать приговор, но ни Самарский областной суд, ни кассационный не стали менять его.

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