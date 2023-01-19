Экс-глава УГООКН Владимир Филипенко не смог оспорить приговор в кассации

Шестой кассационный суд общей юрисдикции не стал менять приговор и.о. руководителя Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области Владимира Филипенко.
Напомним, экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу.
В 2020-2021 годах Филипенко не включил в региональный перечень объектов культурного наследия обнаруженный "Культурный слой города Самары IXX - начало XX века" в границах улиц Пионерской, Водников, Венцека и Степана Разина. После этого он выдал заключение о возможности застройки территории.
Сам Владимир Филипенко отрицал вину, но суд Ленинского района Самары назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на два года.
Адвокаты осужденного пытались обжаловать приговор, но ни Самарский областной суд, ни кассационный не стали менять его.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.