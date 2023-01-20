В выходные в Самарской области сохранится морозная и ясная погода

В ближайшие выходные, 21 и 22 января, в Самарской области сохранится мороз, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на субботу, 21 января, в регионе установится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с, температура воздуха -14…-19 °C, местами до -24°С.

Днем по-прежнему будет малооблачно. Ветер не изменит скорости и направления, столбик термометра "поднимется" до -7…-12 °C.

В ночь на воскресенье, 22 число, а также днем также прогнозируется малая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5…10 м/с, температура воздуха ночью-14…-19 °C (местами до -24°С), днем -7…-12 °C.