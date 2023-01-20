В выходные в Самарской области сохранится морозная и ясная погода

В ближайшие выходные, 21 и 22 января, в Самарской области сохранится мороз, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на субботу, 21 января, в регионе установится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с, температура воздуха -14…-19 °C, местами до -24°С.
Днем по-прежнему будет малооблачно. Ветер не изменит скорости и направления, столбик термометра "поднимется" до -7…-12 °C.
В ночь на воскресенье, 22 число, а также днем также прогнозируется малая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5…10 м/с, температура воздуха ночью-14…-19 °C (местами до -24°С), днем -7…-12 °C.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129