Ушел из жизни председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Самарской области Николай Солдатов

В четверг, 19 января, на 81-м году жизни скончался председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области Николай Лаврентьевич Солдатов.
До работы в МЧС России генерал-майор в отставке Николай Солдатов прошел славный военный путь от курсанта летного училища до командира морской ракетоносной авиационной дивизии. Заслуженный военный летчик СССР, награжден двумя орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й и 2-й степеней, а также 20 ведомственными наградами.
В должности председателя Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области Николай Лаврентьевич трудился с июня 2014 года.
Церемония прощания состоится 21 января 2023 г. с 08:00 до 09:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7).
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Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?