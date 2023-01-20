Ушел из жизни председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Самарской области Николай Солдатов

В четверг, 19 января, на 81-м году жизни скончался председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области Николай Лаврентьевич Солдатов.

До работы в МЧС России генерал-майор в отставке Николай Солдатов прошел славный военный путь от курсанта летного училища до командира морской ракетоносной авиационной дивизии. Заслуженный военный летчик СССР, награжден двумя орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й и 2-й степеней, а также 20 ведомственными наградами.

В должности председателя Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области Николай Лаврентьевич трудился с июня 2014 года.

Церемония прощания состоится 21 января 2023 г. с 08:00 до 09:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7).