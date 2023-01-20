С 16 января авторская музыкально-развлекательная программа популярного афрорусского радиодиджея САЙМОН-ШОУ выходит в эфир радио ENERGY в вечерний прайм-тайм, а по утрам страну будят, тормошат, разыгрывают, забрасывают приветами и призами самые крутые 8-битные "игрозавры" российского радиоэфира JOYСТИКИ.

"Полтора года назад, когда мы запустили шоу JOYСТИКИ, сами не ожидали, что парни обладают такой мощной энергетикой и так настроены на интерактивность — позитивные, легкие, музыкальные розыгрыши. Востребованность формата только укрепила нас в том, что утро на радио ENERGY должно быть таким. У Саймона же в вечернем сегменте появляется возможность проводить еще больше интересных интервью и живых концертов со звездами. Да и сами артисты любят выступать вечером, — говорит генеральный продюсер радио ENERGY Денис Сериков. — Немаловажным фактором является и то, что благодаря новым техническим решениям утреннее и вечернее шоу будут слышны во всех поясах вещания большой федеральной сети радио ENERGY, более 160 передатчиков которой охватывают свыше 45 тыс. населенных пунктов России".

JOYСТИКИ — стремительно набирающее популярность развлекательно-игровое шоу с легкой ноткой ностальгии и ярким послевкусием искрометного юмора. Ведущие — Богдан Кантемиров и Роман Миронов, гики и игроманы, отцы и законопослушные граждане с хорошей кредитной историей. Шутники и искатели приключений, они так и не повзрослели: любят "рубануть" на приставке, обожают разбираться в сложной технике и открывать для себя новую музыку. А еще — устраивать среди слушателей игровые баттлы в прямом эфире радио ENERGY, делать пародии на популярных персонажей, ежедневно разыгрывать кучу призов и подарков, что и нужно для бодрого пробуждения и мощного заряда эндорфинов на целый день.

Музыкально-развлекательное САЙМОН-ШОУ теперь выходит в популярном формате "late night show". Саймон и его подруга, модель и радиоведущая Саша Маслакова развлекают слушателей своими диалогами и рассказами о главных событиях дня в свойственной им ироничной манере, устраивают в прямом эфире неожиданные розыгрыши, дарят подарки и принимают гостей — известных артистов, топовых музыкантов, трендовых блогеров и лидеров мнений, организуют живые концерты, а то и закатывают целые вечеринки в стиле Гэтсби или Коачеллы.

Каждый будний вечер на радио ENERGY — "чильный", стильный, музыкальный благодаря обезоруживающей харизме Саймона. Слушайте САЙМОН-ШОУ с 18:00 до 20:00 часов.

Любое утро по будням — игровое, интерактивное и драйвовое, как сами JOYСТИКИ. Шоу в эфире радио ENERGY — с 8:00 до 11:00.

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