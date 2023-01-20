Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Ему вменяют создание финансовой пирамиды. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2019 г. мужчина создал финансовую пирамиду — потребительский кооператив "Доходный Дом". Выплаты участникам производили за счет средств других вкладчиков. Никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности организация не вела.
Вкладчикам обещали до 14,9% процентов годовых. Пайщиков убеждали, что их средства будут использовать для выдачи займов другим людям, а за счет этого получится прибыль. В реальности договоры займов были фиктивными, а реклама недостоверной.
В результате с апреля 2019 г. по январь 2020 г. 523 жителя Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Ставропольского района вложили в финансовую пирамиду свыше 122 млн рублей.
Кроме того, председатель правления кооператива похитил у организации более 5 млн руб., на которые купил участок площадью 43 га в Сызранском районе.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.