В Тольятти отправили в суд дело о финансовой пирамиде

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Ему вменяют создание финансовой пирамиды. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2019 г. мужчина создал финансовую пирамиду — потребительский кооператив "Доходный Дом". Выплаты участникам производили за счет средств других вкладчиков. Никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности организация не вела.

Вкладчикам обещали до 14,9% процентов годовых. Пайщиков убеждали, что их средства будут использовать для выдачи займов другим людям, а за счет этого получится прибыль. В реальности договоры займов были фиктивными, а реклама недостоверной.

В результате с апреля 2019 г. по январь 2020 г. 523 жителя Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Ставропольского района вложили в финансовую пирамиду свыше 122 млн рублей.

Кроме того, председатель правления кооператива похитил у организации более 5 млн руб., на которые купил участок площадью 43 га в Сызранском районе.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.