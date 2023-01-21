В Сызранском районе в воскресенье перекроют трассу М-5 "Урал"

В Сызранском районе в связи с необходимостью прокладки питающих и контрольных воздушных линий при установке светофорных объектов будет введено полное ограничение движения для транспорта на двух участках М-5 "Урал".

В воскресенье, 22 января, с 3:30 до 4:00 на 879 км в районе н. п. Новозаборовский и с 5:00 до 5:30 на 883 км в районе н. п. Варламово, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".