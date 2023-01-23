В Самаре задержан курьер, приехавший за деньгами, чтобы "решить вопросы о ДТП"

В Самаре вечером 85-летней жительнице Октябрьского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее подруга попала в ДТП и за решение вопроса с не возбуждением уголовного дела необходимы денежные средства в размере 250 тыс. рублей.
Пенсионерка не растерялась, прервав ненадолго разговор, перезвонила одной из своих знакомых, рассказав о случившемся. Местная жительница, в свою очередь, немедленно обратилась в отдел полиции.
Выполняя инструкции полицейских, пожилая женщина успешно сыграла роль отчаявшейся пенсионерки, сообщила адрес, куда необходимо подъехать, чтобы забрать деньги. Оперативники задержали предполагаемого курьера в подъезде дома.
Полицейским 28-летний задержанный пояснил, что подработку курьером он нашел в Интернете. Мужчина подтвердил следователям, что предполагал, что данная деятельность является незаконной, однако согласился на предложенные условия.
Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре в отношении ранее судимого за совершение грабежа и разбоя местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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