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Преступления Происшествия

В Самаре задержан курьер, приехавший за деньгами, чтобы "решить вопросы о ДТП"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вечером 85-летней жительнице Октябрьского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее подруга попала в ДТП и за решение вопроса с не возбуждением уголовного дела необходимы денежные средства в размере 250 тыс. рублей.

Пенсионерка не растерялась, прервав ненадолго разговор, перезвонила одной из своих знакомых, рассказав о случившемся. Местная жительница, в свою очередь, немедленно обратилась в отдел полиции.

Выполняя инструкции полицейских, пожилая женщина успешно сыграла роль отчаявшейся пенсионерки, сообщила адрес, куда необходимо подъехать, чтобы забрать деньги. Оперативники задержали предполагаемого курьера в подъезде дома.

Полицейским 28-летний задержанный пояснил, что подработку курьером он нашел в Интернете. Мужчина подтвердил следователям, что предполагал, что данная деятельность является незаконной, однако согласился на предложенные условия.

Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре в отношении ранее судимого за совершение грабежа и разбоя местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области.

Гид потребителя

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