51 пьяного водителя поймали за три дня в Самарской области

За выходные, с 20 по 22 января, в Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1900 различных правонарушений в области дорожного движения.

Так, привлечен к ответственности 51 водитель за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 11 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 87 водителей. 46 водителей нарушили правила перевозки детей, а 288 человек проигнорировали использование ремней безопасности.

Кроме того, 49 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах. Зато сами пешеходы 125 нарушили ПДД на глазах у автоинспекторов.