В Самаре планируется выполнить переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской

Строительство самарского метрополитена и сопряженные с этим работы на инженерных коммуникациях продолжаются. Работы будут организованы в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской.
Муниципальным предприятием "Трамвайно-троллейбусное управление" выданы технические условия для переустройства линии.
Важно отметить, что во время работ на линии, которая пролегает по ул. Красноармейской с левым поворотом на ул. Галактионовскую и в обратном направлении, трамвайное сообщение будет сохранено.
А на следующем этапе потребуется временное перекрытие перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской для возведения тягово-понизительной подстанции в зоне метростроя, где в будущем расположится станционный комплекс. Предусмотрено вскрытие участка, большой объем подземных работ, устройство монолитного блока, установка и подключение оборудования и др.
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Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?