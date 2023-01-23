В Самаре планируется выполнить переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской

Строительство самарского метрополитена и сопряженные с этим работы на инженерных коммуникациях продолжаются. Работы будут организованы в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской.

Муниципальным предприятием "Трамвайно-троллейбусное управление" выданы технические условия для переустройства линии.



Важно отметить, что во время работ на линии, которая пролегает по ул. Красноармейской с левым поворотом на ул. Галактионовскую и в обратном направлении, трамвайное сообщение будет сохранено.

А на следующем этапе потребуется временное перекрытие перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской для возведения тягово-понизительной подстанции в зоне метростроя, где в будущем расположится станционный комплекс. Предусмотрено вскрытие участка, большой объем подземных работ, устройство монолитного блока, установка и подключение оборудования и др.